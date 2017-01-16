البرازيلي أدريانو ينتقل من ميلان لسبارتاك موسكو

ويرحل أدريانو البالغ من العمر 29 عاماً عن ميلان بعد عام ونصف العام قضاها مع الفريق عقب انتقاله له من صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني. وحصل سبارتاك موسكو على توقيع اللاعب في صفقة انتقال حر، لكنه سيكون مطالبا بدفع راتب سنوي لأدريانو يبلغ نحو 5ر4 مليون يورو.

وخرج أدريانو، صاحب الأربع مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي، من حسابات فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لميلان في الفترة الأخيرة.