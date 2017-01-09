إنريكي ينفي اقتراب راكيتيتش من مانشستر سيتي

وارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يشرف على تدريبه المدرب الأسبق لبرشلونة، بيب غوارديولا، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، وتبدو علاقته بالمدرب لويس إنريكي في أسوأ حالاتها.

وتقول الصحف الإنكليزية إن بيب يرغب في استغلال العلاقة السيئة بين اللاعب ومدربه للفوز بخدماته.

لكن رغم هذه الأقاويل، نفى لويس إنريكي هذه الشائعات ورد قائلاً: "لا يمكننا منع الشائعات، 25% فقط من أخبار الانتقالات صحيحة.