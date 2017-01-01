ميركاتو

أبرز انتقالات الصيف الفائت

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بنفيكا يضم رافا سيلفا

المغربي يونس بلهندة في نيس

موسى سيسوكو في توتنهام

ديفيد لويز رسمياً في تشيلسي

مانشستر سيتي يعير نصري لإشبيلية

روبسون- كانو في واست بروميتش

إينر فالنسيا معاراً من واست هام إلى إيفرتون

سليماني ينضم إلى ليستر سيتي بصفقة قياسية

غاراي ينتقل إلى فالنسيا

أرسنال يضم مصطفي رسمياً

الدولي المغربي سايس إلى ولفرهامبتون

غنابري يقترب من الانتقال إلى فيردر بريمن

هال سيتي يضم ريان ماسون من توتنهام بصفقة قياسية

إنتر يضم الواعد البرازيلي غابريال

هال سيتي يتعاقد مع الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال

واتفورد يضم الشاب كينيدي من تشيلسي

ميدلزبره يضم تشامبرز من أرسنال

آرسنال يعلن التعاقد مع لوكاس بيريز رسمياً

المغربي حكيم زياش ينتقل رسمياً إلى أياكس أمستردام

ليستر سيتي يعلن تجديد عقد ألبرايتون

هال سيتي يضم ريان ماسون من توتنهام بصفقة قياسية

ميركاتو: برشلونة يضم ألكاسير رسمياً

ميركاتو: تشيلسي يعير بامفورد إلى بيرنلي

الحدادي إلى فالنسيا

روزيسكي يعود إلى بيته القديم

هل ينتقل جو هارت من مانشستر سيتي إلى تورينو؟

ساوثهامبتون يدفع مبلغاً قياسياً لاستقدام بوفال

سان جيرمان عرض 75 مليون يورو لضم دراكسلر

واتفورد يتعاقد مع المهاجم الإيطالي أوكاكا

مالودا يعود إلى الدوري الهندي

ميركاتو: آرسنال يعلن التعاقد مع لوكاس بيريز رسمياً

الشادلي من توتنهام إلى وست بروميتش

لاتسيو يعير مدافعه ماوريسيو إلى سبارتاك موسكو

نابولي الإيطالي يتعاقد رسمياً مع الكرواتي روغ

باليرمو يُعيد ديامانتي إلى الدوري الإيطالي

الهولندي دوست من فولفسبورغ إلى سبورتينغ لشبونة

فينغر يؤكد انتقال موستافي وبيريز إلى صفوف أرسنال

الكرواتي باساليتش يحط في ميلان على سبيل الإعارة

بيناليو يمدد عقده مع فولفسبورغ

شالكه يضم ستامبولي من سان جيرمان

فولهام يخطف أحد نجوم آيسلندا

أولمبياكوس يضم الألماني مارين من تشيلسي

ساوثهامبتون يمدد عقد سيدريك وأرسنال يعير أسانو

دي لايت من ليستر سيتي إلى أستون فيلا

موظف بأرسنال يستقيل ليمكن النادي من تعاقدات جديدة

وست بروميتش يستعير غالواي من إيفرتون

فالنسيا يصدم أرسنال وبرشلونة

المكسيكي سالسيدو ينتقل لفيورنتينا على سبيل الإعارة

برافو ودّع رفاقه في برشلونة

الجزائري رشيد غزال يقترب من إيفرتون

بورتو يمدد عقد سيلفا حتى 2021

برشلونة يعلن رسمياً قرب انتقال برافو إلى مان سيتي

لوكاكو يقطع الطريق على المهتمين بضمه من إيفرتون

بنتيكي ينتقل رسمياً إلى كريستال بالاس

بيريرا من يوفنتوس إلى واتفورد

أنباء عن صفقة قياسية في الدوري البرتغالي!

ميتز الفرنسي يعزز صفوفه بالكاميروني إيكوتو

غوميز ينضم إلى فولفسبورغ رسمياً

دزيمايلي من غلطة سراي إلى بولونيا

ماتري يحط الرحال في ساسوولو قادماً من ميلان

وست هام يعزز صفوفه بالأرجنتيني كاييري

ريال مدريد يعرض 65 مليون يورو لضم ألابا

بولاسي رسمياً في إيفرتون

أوزفالدو في طريقه للدوري الفرنسي

يانوزاي إلى سندرلاند على سبيل الإعارة

ساوثمبتون يمدد عقد جناحه الصربي تاديتش

غوارديولا يشكك في بقاء هارت والصحف تتحدث عن شتيغن

سوانسي يضم باستون في صفقة قياسية

إيفرتون يعزز صفوفه بآشلي ويليامز

تشيلسي يعير تراوري إلى أياكس

مانشستر سيتي يضم ستونز من إيفرتون

مانشستر يونايتد يضم بوغبا ونادي يوفنتوس يكشف السعر

فيرمايلن إلى روما على سبيل الإعارة

ايوو إلى وست هام مقابل 24 مليون يورو

توفان باقٍ في مرسيليا لموسم آخر

كاندريفا رسمياً في إنتر ميلان

فياريال يضم الأرجنتيني إسبينوزا

سيتي يضم البرازيلي غابرييل خيسوس إلى صفوفه

ليستر يعزّز صفوفه باليافع البولندي كابوستكا

كروزه في بريمن من جديد

باريس سان جيرمان يتفق مع ريال مدريد على ضمّ خيسيه

إيفرتون يضم غييه من صفوف أستون فيلا

فيراتي يمدد عقده مع سان جيرمان

سيغوردسون يجدد ولاءه لسوانسي سيتي

الألماني سانيه يوقّع لمانشستر سيتي

لاس بالماس يضمّ الغاني بواتنغ إلى صفوفه

الفرنسي بييه إلى ساوثهامبتون

نابولي يعلن ضم ميليك رسمياً بعد رحيل هيغواين

إشبيلية يضم بن يدر رسمياً

مونتويا من برشلونة إلى فالنسيا

انتقال غريب... حارس ياباني في الدوري الفرنسي

فولفسبورغ يضم بلازيسكوفسكي من دورتموند

ريال سوسيداد يضم ويليان

غلطة سراي يريد استقطاب لوكاس ليفا من ليفربول

معوض بوغبا على أبواب الرحيل عن ناديه!

قائد إشبيلية في شالكه

رسمياً: أهلي جدة يجدد عقد السوري عمر السومة

وست هام يونايتد يجدد لحارسه راندولف

غاميرو في أتليتكو مدريد

بن يدر وفيتو يعززان صفوف إشبيلية

 

 

 

 
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