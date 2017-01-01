أبرز انتقالات الصيف الفائت
مانشستر سيتي يعير نصري لإشبيلية
إينر فالنسيا معاراً من واست هام إلى إيفرتون
سليماني ينضم إلى ليستر سيتي بصفقة قياسية
الدولي المغربي سايس إلى ولفرهامبتون
غنابري يقترب من الانتقال إلى فيردر بريمن
هال سيتي يضم ريان ماسون من توتنهام بصفقة قياسية
إنتر يضم الواعد البرازيلي غابريال
هال سيتي يتعاقد مع الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال
واتفورد يضم الشاب كينيدي من تشيلسي
ميدلزبره يضم تشامبرز من أرسنال
آرسنال يعلن التعاقد مع لوكاس بيريز رسمياً
المغربي حكيم زياش ينتقل رسمياً إلى أياكس أمستردام
ليستر سيتي يعلن تجديد عقد ألبرايتون
هال سيتي يضم ريان ماسون من توتنهام بصفقة قياسية
ميركاتو: برشلونة يضم ألكاسير رسمياً
ميركاتو: تشيلسي يعير بامفورد إلى بيرنلي
هل ينتقل جو هارت من مانشستر سيتي إلى تورينو؟
ساوثهامبتون يدفع مبلغاً قياسياً لاستقدام بوفال
سان جيرمان عرض 75 مليون يورو لضم دراكسلر
واتفورد يتعاقد مع المهاجم الإيطالي أوكاكا
ميركاتو: آرسنال يعلن التعاقد مع لوكاس بيريز رسمياً
الشادلي من توتنهام إلى وست بروميتش
لاتسيو يعير مدافعه ماوريسيو إلى سبارتاك موسكو
نابولي الإيطالي يتعاقد رسمياً مع الكرواتي روغ
باليرمو يُعيد ديامانتي إلى الدوري الإيطالي
الهولندي دوست من فولفسبورغ إلى سبورتينغ لشبونة
فينغر يؤكد انتقال موستافي وبيريز إلى صفوف أرسنال
الكرواتي باساليتش يحط في ميلان على سبيل الإعارة
بيناليو يمدد عقده مع فولفسبورغ
شالكه يضم ستامبولي من سان جيرمان
أولمبياكوس يضم الألماني مارين من تشيلسي
ساوثهامبتون يمدد عقد سيدريك وأرسنال يعير أسانو
دي لايت من ليستر سيتي إلى أستون فيلا
موظف بأرسنال يستقيل ليمكن النادي من تعاقدات جديدة
وست بروميتش يستعير غالواي من إيفرتون
المكسيكي سالسيدو ينتقل لفيورنتينا على سبيل الإعارة
الجزائري رشيد غزال يقترب من إيفرتون
برشلونة يعلن رسمياً قرب انتقال برافو إلى مان سيتي
لوكاكو يقطع الطريق على المهتمين بضمه من إيفرتون
بنتيكي ينتقل رسمياً إلى كريستال بالاس
أنباء عن صفقة قياسية في الدوري البرتغالي!
ميتز الفرنسي يعزز صفوفه بالكاميروني إيكوتو
غوميز ينضم إلى فولفسبورغ رسمياً
دزيمايلي من غلطة سراي إلى بولونيا
ماتري يحط الرحال في ساسوولو قادماً من ميلان
وست هام يعزز صفوفه بالأرجنتيني كاييري
ريال مدريد يعرض 65 مليون يورو لضم ألابا
أوزفالدو في طريقه للدوري الفرنسي
يانوزاي إلى سندرلاند على سبيل الإعارة
ساوثمبتون يمدد عقد جناحه الصربي تاديتش
غوارديولا يشكك في بقاء هارت والصحف تتحدث عن شتيغن
سوانسي يضم باستون في صفقة قياسية
إيفرتون يعزز صفوفه بآشلي ويليامز
مانشستر سيتي يضم ستونز من إيفرتون
مانشستر يونايتد يضم بوغبا ونادي يوفنتوس يكشف السعر
فيرمايلن إلى روما على سبيل الإعارة
ايوو إلى وست هام مقابل 24 مليون يورو
توفان باقٍ في مرسيليا لموسم آخر
فياريال يضم الأرجنتيني إسبينوزا
سيتي يضم البرازيلي غابرييل خيسوس إلى صفوفه
ليستر يعزّز صفوفه باليافع البولندي كابوستكا
باريس سان جيرمان يتفق مع ريال مدريد على ضمّ خيسيه
إيفرتون يضم غييه من صفوف أستون فيلا
فيراتي يمدد عقده مع سان جيرمان
سيغوردسون يجدد ولاءه لسوانسي سيتي
الألماني سانيه يوقّع لمانشستر سيتي
لاس بالماس يضمّ الغاني بواتنغ إلى صفوفه
نابولي يعلن ضم ميليك رسمياً بعد رحيل هيغواين
مونتويا من برشلونة إلى فالنسيا
انتقال غريب... حارس ياباني في الدوري الفرنسي
فولفسبورغ يضم بلازيسكوفسكي من دورتموند
غلطة سراي يريد استقطاب لوكاس ليفا من ليفربول
معوض بوغبا على أبواب الرحيل عن ناديه!
رسمياً: أهلي جدة يجدد عقد السوري عمر السومة
وست هام يونايتد يجدد لحارسه راندولف
بن يدر وفيتو يعززان صفوف إشبيلية