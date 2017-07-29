ليفربول يهزم هرتا برلين ودياً

كلل المدرب الألماني يورغن كلوب عودته إلى بلاده بقيادة فرقه ليفربول الإنكليزي إلى الفوز على هرتا برلين الألماني 3-صفر في مباراة ودية في كرة القدم على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين حمل خلالها لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو شارة القائد.

وحظي كوتينيو المطلوب من برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني، باستقبال رائع من الجماهير الإنكليزية التي صفقت له بحرارة، وشهدت المباراة تألق الوافدين الجديدين دومينيك سولانكي القادم من تشيلسي والدولي المصري محمد صلاح القادم من روما الإيطالي.

وافتتح سولانكي التسجيل في الدقيقة 15، وختم صلاح المهرجان في الدقيقة 62 إثر تمريرة من كوتينيو، فيما سجل الهولندي جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وهو الهدف الثالث لصلاح بألوان ليفربول بعد الأول في مرمى ويغان (1-1) في 14 تموز/يوليو الحالي، والثاني في مرمى ليستر سيتي الإنكليزي (2-1) في 22 منه في نهائي كأس الدوري الممتاز في آسيا.

وقال كلوب: "لا زلنا بعيدين عن المستوى المأمول، ولكن هذا طبيعي لأننا في فترة الاستعدادات للموسم الجديد"، مضيفاً "سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الثاني وقاتلنا ولكننا لم نكن جيدين تكتيكيا".

وأشاد كلوب بكوتينيو وصلاح، وقال "كوتينيو وصلاح لاعبان من الطراز الرفيع، ونحن سعداء للغاية بتواجدهما في صفوفنا".

وحضر أكثر من 50 ألف متفرج المباراة التي تم تنظيمها للاحتفال بالذكرى 125 لتأسيس الناديين وعلى الملعب الأولمبي الذي قاد فيه كلوب فريقه السابق بوروسيا دورتموند إلى لقب كأس المانيا عام 2012.

وسيبقى كلوب وفريقه ليفربول في المانيا حتى الثلاثاء المقبل موعد مباراته الودية مع بايرن ميونيخ على ملعب اليانز أرينا في ميونيخ، قبل ملاقاة أتلتيك بلباو الإسباني في 5 آب/اغسطس المقبل.

وكان كلوب أكد الاسبوع الماضي أن برشلونة يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع كوتينيو.

وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو.