كيليان مبابي يترقب ميلاده الحقيقي أمام إسبانيا

وستجمع المباراة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس نجوماً كباراً، ولكن اللاعب الشاب مهاجم نادي موناكو سيكون بدون شك أول النجوم، الذين ينتظرهم الجمهور والصحافة.

وبعد أن شارك لأول مرة مع منتخب "الديوك" يوم السبت الماضي أمام لوكسمبورغ، يستطيع مبابي الآن أن يحظى بفرصة أكبر في مباراة الغد أمام جمهوره وأمام منافس من العيار الثقيل.

وأثنى أنطوان غريزمان، نجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد الإسباني، على اللاعب الصاعد، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "هذا هو من سيجلسنا على مقاعد البدلاء". فيما وصفه دييجو كوستا، نجم المنتخب الإسباني، بـ "القاتل"، أكد ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، بأن مبابي يذكره باللاعب السابق تيري هنري.

وقال ديشان: "كيليان يستخدم العقل لكي يراوغ، سيكون له مستقبل كبير".

ولم يكن مبابي في مطلع الموسم الجاري لاعباً معروفاً بالنسبة لعالم كرة القدم، ولكن بعد أشهر قليلة بدأت أكبر الأندية الأوروبية في الصراع على ضمه لصفوفها، كما ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وطبقا لما جاء في الصحافة الإسبانية، دخل مبابي إلى دائرة اهتمام ريال مدريد، الذي يسعى إلى الحصول على خدماته، حيث أكد فلورينتينو بيريز، رئيس النادي، أن النجم الفرنسي الشاب يمكنه أن يلعب بجانب مواطنه كريم بنزيمة في الخط الهجومي للنادي الملكي.

وكشفت الصحافة الإسبانية أن بيريز رصد مبلغاً ضخماً من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية أن نادي موناكو رفض عرضاً بقيمة 110 مليون يورو (120 مليون دولار) من مانشستر يونايتد الإنكليزي للتخلي عن مبابي، حيث أكدت وسائل الإعلام أن النادي الفرنسي لا يرغب في بيع اللاعب بأقل من 150 مليون يورو.

وتأتي اهتمامات الأندية الكبرى في العالم بضم اللاعب الفرنسي الواعد في الوقت، الذي يخطو فيه أولى خطواته مع منتخب بلاده.

وقرر ديشان ضم مبابي لأول مرة خلال هذه المرحلة من جدول المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليخوض أولى مبارياته مع فرنسا أمام لوكسمبورج عندما شارك في الدقيقة 78 من اللقاء، الذي فاز بهمنتخب "الديوك" 3-1.

وأصبح مبابي في عمر الثامنة عشرة وثلاثة أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الفرنسي منذ عام 1995.

وقال مبابي فور علمه بالانضمام إلى المنتخب الفرنسي: "كنت أحلم دائماً منذ أن كنت طفلاً بالانضمام إلى المنتخب الفرنسي، كل فرنسي يحلم بتمثيل بلاده".

وانضم مبابي لصفوف المنتخب الفرنسي بجانب ثلاثة لاعبين أخرين من موناكو، من بينهم المدافع بينجامين ميندي (22 عاماً) والمنضم لأول مرة لصفوف الفريق.

وأضاف مبابي قائلاً: "انضمام أربعة لاعبين من موناكو يجعل الأمور أكثر سهولة، ولكنني أعرف لاعبين آخرين في القائمة، هذا سيجعل التأقلم أكثر سهولة".

وبالإضافة إلى مبابي وميندي، انضم لصفوف المنتخب الفرنسي لاعبين أخرين من موناكو، وهما توماس ليمار (21 عاماً) وجبريل سيديبي (24 عاماً).

ولا يعتبر اللاعبون الأربعة القادمون من موناكو، أحد أبرز الفرق الفرنسية هذا الموسم، والذي وصل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الوحيدون من فئة اللاعبين الموهوبين الشباب ضمن قائمة ديشان في المنتخب الفرنسي.

ويضم المنتخب الفرنسي أيضاً لاعب الوسط ادرين رابيو (21 عاماً) من باريس سان جيرمان والمدافع صامويل أومتيتي (23 عاماً)، نجم برشلونة، بالإضافة إلى جريزمان (26 عاماً)، الذي يتمتع بخبرة أكبر من زملائه الجدد.

وقال ديشان في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "أعرف أنني محظوظ بوجود الكثير من اللاعبين الشباب، هم لاعبين من أصحاب الموهبة العالية، هذه المباراة ستسمح لهم باكتساب المزيد من الخبرة، سأعطي فرصة للعب للجميع، بعضهم سيكون أساسيا".

ورغم ذلك، ستتجه أنظار معظم الحاضرين غداً في "ستاد دو فرانس" إلى النجم الجديد، كيليان مبابي.