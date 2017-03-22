فلسطين تهزم اليمن ودياً في الدوحة

ويدين المنتخب الفلسطيني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ياسر إسلامي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84.

من ناحية أخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين الفلبيني والماليزي، فيما خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ودية أخرى بين منتخب فيتنام وضيفه المنتخب التايواني.