وعلى مقربة من جبال الألب، أقام يوفنتوس الأحد مباراته الودية التقليدية قبل بداية الموسم، والتي جمعت بين لاعبي الفريقين الأول والرديف، في قرية فيلار بيروسا التي يقطنها نحو 4100 نسمة فقط وتقع على بعد 40 كلم إلى الغرب من تورينو، وتعتبر بمثابة "المقر الصيفي" لعائلة أنييلي مالكة النادي.

وكانت المباراة مناسبة للظهور الأول لرونالدو (33 عاماً) بقميص فريق "السيدة العجوز" الذي انتقل إليه أفضل لاعب في العالم 5 مرات هذا الصيف قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وبعدما اعتاد على الملاعب الضخمة من قبيل سانتياغو برنابيو (ريال) وأولد ترافورد (ملعب ناديه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي)، بدأ رونالدو رحلته الإيطالية من ميدان صغير في قرية متواضعة، على ملعب فيلار بيروسا الذي يطلق عليه اسم اللاعب الإيطالي السابق غيتانيو شيريا.

وكانت البداية أكثر من مثالية، إذ افتتح النجم البرتغالي التسجيل بعد 8 دقائق على بداية اللقاء الذي تخطى فيه عدد المتفرجين كامل عدد سكان القرية بعدما احتشد حوالي خمسة آلاف مشجع لمشاهدة "سي آر 7".

وجاء هدف رونالدو بعد كرة طويلة سيطر عليها ثم سددها بعيداً عن متناول الحارس ليوناردو لوريا، قبل أن يلعب أيضاً دوراً أساسياً في الهدف الثاني بسبب الضغط الذي فرضه على ريكاردو كابيليني الذي حول الكرة في شباك حارسه عن طريق الخطأ (18).

واستلم بعدها الأرجنتيني باولو ديبالا زمام المبادرة وسجل هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة من البرازيلي دوغلاس كوستا، والثاني في الدقيقة 40، ليدخل الفريق الأول الى استراحة الشوطين متقدما برباعية نظيفة، قبل أن يضيف كلاوديو ماركيزيو الخامس في الدقيقة 54.

وبعدها بدقائق وبحسب التقليد المتبع كل عام، اجتاحت الجماهير أرضية الملعب لتحية نجومهم المفضلين الذين أَضيف اليهم هذا الموسم نجماً كبيراً مثل رونالدو، ما قد يعيد للدوري الإيطالي شيئاً من مكانته السابقة حين كان قبلة لأفضل نجوم العالم قبل أن يتراجع دوره لصالح الدوريين الإسباني والإنكليزي.

ويفتتح فريق المدرب ماسيميليانو اليغري مشواره في الدوري المحلي السبت المقبل ضد كييفو فيرونا.