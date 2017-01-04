باريس سان جيرمان يهزم الأفريقي ودياً

وتقدّم بطل الدوري الفرنسي قي المواسم الأربعة الأخيرة على مضيفه مبكراً عبر كريستوفر نكونكو (19)، ومن ثم تواصلت المواجهة هادئة حتى تمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من إضافة الهدف الثاني في الوقت البديل (90+1) وسريعاً عاد جون كيفن أوغوستين لتوقيع الهدف الثالث (90+3).

واستغل الـ"بي.أس.جي" فرصة توقف منافسات "ليغ 1" وقدم لتونس بكافة ترسانة نجومه.