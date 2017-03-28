المغرب تفوز على تونس ودياً

وسجل حمزة يونس هدف المباراة الوحيد خطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 14.

وكان المغرب فاز على بوركينا فاسو 2-صفر على الملعب ذاته يوم الجمعة الماضي، فيما خسرت تونس أمام ضيفتها الكاميرون بطلة إفريقيا صفر-1.

ويستعد المغرب لمواجهة مضيفته الكاميرون في التاسع من حزيران/يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2019 التي تضم مالاوي وجزر القمر، وتونس لاستضافة مصر في اليوم ذاته ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم النيجر وسوازيلاند.

وفي تصفيات المونديال، يتحضر المغرب لمواجهة مالي في 28 أغسطس و2 أيلول/سبتمبر المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة، فيما تستعد تونس لمواجهتها المزدوجة للكونغو الديموقراطية في الموعدين ذاتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتقاسم المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة مع الغابون برصيد نقطتين لكل منهما بفارق نقطتين خلف كوت ديفوار المتصدرة، ونقطة واحدة أمام مالي الأخيرة، فيما تتقاسم تونس صدارة المجموعة الأولى مع الكونغو الديموقراطية برصيد 6 نقاط لكل منهما أمام غينيا وليبيا من دون رصيد.

ويتأهل أبطال المجموعات الخمس في الدور النهائي الحاسم إلى النهائيات.

ويخوض المغرب مباراة دولية ودية في 31 أيار/مايو المقبل ضد ضيفه الهولندي.