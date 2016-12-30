نجوم الأفريقي متحمّسون لمواجهة باريس سان جيرمان

وأكّد لاعبو الأفريقي أنهم يتوقون لمواجهة الفريق الفرنسي البارز وعبّروا عن إصرارهم على تقديم عرض جيّد على أرضهم وأمام جماهيرهم.

وقال بلال العيفة مدافع الأفريقي: "سنخوض مباراة كبيرة ضد فريق كبير.. لكنّ الأفريقي أيضاً فريق عريق ونأمل في تقديم مستوى قوي وإسعاد جماهيرنا".

وينتظر أن تمتليء مدرجات استاد رادس الشهير بجماهير الأفريقي صاحب الشعبية الكبيرة لمساندة فريقها أمام ضيفه الفرنسي.

وقال أحمد خليل لاعب الوسط: "نستعد بجدية للمباراة وسنبذل كل ما في وسعنا وندعو جماهير النادي لمساندتنا حتى اللحظات الأخيرة للقاء".

وأضاف: "عوّدنا جمهور النادي بعروضه التشجيعية الرائعة في المدرجات ونأمل أن يستمتع بعرس كروي رائع".

ويعتبر النادي الأفريقي من أبرز أندية الدوري التونسي إلى جانب الترجي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي، ومن إنجازاته التتويج بلقب الدوري 13 مرة بينما أحرز لقب الكأس 11 مرة وتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نظامها السابق عام 1991.

جدير بالذكر، أنّ الأفريقي أمّن تأهله للمرحلة الحاسمة من المنافسة على لقب بطولة الدوري التونسي الذي يقام بنظام المجموعتين هذا الموسم.

ويحتل الأفريقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر عقب الجولة 12 من المرحلة الأولى للمسابقة.