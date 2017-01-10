فوز ودي باهر لبايرن وأنشيلوتي يشيد بمعسكر الدوحة

وسجل أهداف بايرن ميونيخ ماتس هومليز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفابيان بينكو (هدفين) في الدقيقتين 49 و81 وأرتورو فيدال في الدقيقة 66 ودوغلاس كوستا في الدقيقة 71.

ويخوض فريق بايرن ميونيخ معسكرا إعداديا في قطر، للمرة السابعة على التوالي، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأثنى كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن على فترة الإعداد حيث قال:" اللاعبون سعداء بخوض التدريبات في ظل هذه الظروف المناخية المعتدلة وأيضا على مثل هذه الملاعب الممتازة مقارنة بدرجات الحرارة الأقل من الصفر في ألمانيا، ومن المميزات الجيدة في المكان أيضا قرب مقر إقامة اللاعبين من موقع التدريب".

وتطرق أنشيلوتي إلى عدد من الملفات التي تهم الفريق حيث أكد على الفائدة الملموسة التي حصدها البايرن جراء خوض المعسكر في الدوحة والمكاسب الكبيرة التي خرج بها قبل بدء الدور الثاني من البوندسليغا.

وأشار إلى أنه حرص على تجهيز الفريق بصورة تؤهله للبقاء على رأس جدول ترتيب الأندية في الدوري بالإضافة إلى تجهيز الفريق لمنافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا وتخطي عقبة أرسنال الإنكليزي.

وأوضح :" الآن نعرف بعضنا أفضل بكثير مما كنا في الدور الأول من الموسم، وسنكون أقوى في الأيام المقبلة على مستوى الأداء والنتائج كذلك ولا يوجد ما يعكر الأجواء سوى غياب تياغو ألكانتارا، ونحن سعداء لما فعلناه في أسباير والتدريبات جرت على أفضل ما يرام واختيار أسباير كان قرارا صائبا بكل تأكيد ".

وحول زيارة الرئيس الجديد أولي هونيس لمعسكر البايرن في الدوحة قال أنشيلوتي: "تناولنا الإفطار معا وتحدثنا في بعض الأمور. لقد كان راضيا عن وضع الفريق، الزيارة كانت مهمة وكل شيء يسير بشكل جيد".