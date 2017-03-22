تشيكيا تتحضر بفوز كبير على ليتوانيا

وسجل توماس هورافا (48 من ركلة جزاء) وياكوب يانكتو (64) وميكايل كرمنشيك (79) أهداف المباراة.

وتتحضر تشيكيا لمواجهة مضيفتها المتواضعة سان مارينو الأحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فيما تتواجه ليتوانيا في اليوم ذاته مع مضيفتها انكلترا في منافسات المجموعة السادسة.

وتحتل تشيكيا المركز الرابع في مجموعتها برصيد 5 نقاط وبفارق 7 نقاط عن ألمانيا المتصدرة، وهو نفس المركز الذي تحتله ليتوانيا في مجموعتها وبنفس الرصيد لكن الفارق الذي يفصلها عن انكلترا المتصدرة 5 نقاط.



قبرص تقلب الطاولة على كازاخستان

من جهته، قلب منتخب قبرص تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه منتخب كازاخستان إلى فوز كبير 3-1 في لقائهما الودي اليوم الأربعاء الذي أقيم في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كازاخستان بهدف حمل توقيع تانات نوسيرباييف في الدقيقة 29، قبل أن ينتفض المنتخب القبرصي في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف جاءت عن طريق نيستوراس ميتيديس وفانوس كاتيلاريس وديميتريس كريستوفي في الدقائق 55 و62 و67.

ويستعد منتخب قبرص لمواجهة ضيفه منتخب إستونيا يوم السبت القادم في الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا واليونان والبوسنة والهرسك وجبل طارق.

ويحتل المنتخب القبرصي المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، من فوز وحيد وثلاث هزائم.

في المقابل، يحل منتخب كازاخستان ضيفاً على مضيفه منتخب أرمينيا يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة أيضا للمجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات بولندا ومونتنغرو (الجبل الأسود) والدنمارك ورومانيا.

ويقبع منتخب كازاخستان في ذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط، من خسارتين وتعادلين، ومازال يبحث عن انتصاره الأول في المجموعة حتى الآن.