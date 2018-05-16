برشلونة يهزم صن داونز في ذكرى ميلاد مانديلا

تغلب برشلونة بطل الثنائية في إسبانيا (الدوري والكأس) على مضيفه صن داونز بطل جنوب أفريقيا 3-1 الأربعاء على ملعب "سوكر سيتي" في سويتو في ضواحي جوهانسبورغ وأمام 80 ألف متفرج في مباراة ودية في كرة القدم تكريما للذكرى المئوية لرمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نلسون مانديلا.

واستغل الفريق الكاتالوني الأخطاء الدفاعية لأصحاب الأرض لحسم النتيجة في الشوط الاول بثنائية نظيفة سجلها الدوليان الفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 3 والأورغوياني لويس سواريز في الدقيقة 19، قبل أن يعزز بالثالث بواسطة الدولي البرتغالي أندريه غوميز في الدقيقة 67، فيما سجل سيبوسيسو فيلاكازي هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لميلاد مانديلا الذي توفي في عام 2013 بعد أن أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياً في الجمهورية قبل 19 سنة.

واحتشد الجنوب أفريقيون في إستاد سوكر سيتي لمشاهدة النجم العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي وتمكنوا من تحقيق رغبتهم عندما دخل إلى الملعب في الدقيقة 74، وقوبلت كل لمسة له للكرة بالتصفيق الحاد.

وتقدم برشلونة بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة عندما قطع ديمبيلي تمريرة المدافع الإيفواري بانغالي سوماهورو فسددها في مرمى الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.

واضاف برشلونة الهدف الثاني عندما فشل سوماهورو في قطع تمريرة دينيس سواريز فاستغلها سواريز جيداً وهز الشباك في الدقيقة 19.

وحصل مهاجم صن دوانز بيرسي تاو على فرصتين بين الهدفين، الأولى تصدى لها حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، والثانية من ركلة حرة مرت بجوار القائم.

وأجرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي 10 تعديلات بعد الشوط الأول لم يكن النجم الأرجنتيني بينهم، ما جعل الجماهير تصرخ مرات عدة "ميسي، ميسي، ميسي".

وتابع صن داونز أخطاءه الدفاعية واستغلها غوميز هذه المرة ليسدد الكرة في مرمى الحارس البديل الدولي الزامبي كينيدي مويني في الدقيقة 67.

ونجح فيلاكازي في تسجيل هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 76 احتج عليه لاعبو الفريق الكاتالوني بداعي التسلل.



