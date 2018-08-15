برشلونة يحرز كأس خوان غامبر بفوز "ثلاثي" على بوكا جونيورز

وبعد أن وعد قائد الفريق الجديد ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي "بكل ما يمكن" لكي يعود لقب دوري أبطال أوروبا إلى كامب نو مجددا، لعب تمريرة حاسمة لجناح الفريق الجديد البرازيلي مالكوم الذي افتتح التسجيل بتسديدة أرضية (18).

عزّز بعدها ميسي الفارق عندما اخترق ولعب كرة ساقطة ذكية فوق الحارس (39)، قبل أن يريحه مدربه إرنستو فالفيردي بعد انتهاء الشوط الأول.

وتقام هذه المباراة التقليدية قبل انطلاق كل موسم لتقديم التشكيلة الجديدة للفريق الكاتالوني.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رافينيا هدفا جميلا بعد تخطيه الحارس بذكاء (67)، فيما نزل في آخر نصف ساعة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سجل هدفا رائعا في كأس السوبر الإسبانية ضد إشبيلية (2-1) الأسبوع الماضي.

كما شارك لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفوف برشلونة بعد قدومه من بايرن ميونيخ الألماني، لاعب الوسط الجديد البرازيلي آرثر، الشاب ريكارد بويغ والمهاجم منير الحدادي.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي. وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ألافيس.

