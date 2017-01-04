مباريات ودية
Reuters

باريس سان جيرمان يهزم الأفريقي ودياً

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تغلّب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه النادي الأفريقي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الملعب الأولمبي برادس في تونس.

وتقدّم بطل الدوري الفرنسي قي المواسم الأربعة الأخيرة على مضيفه مبكراً عبر كريستوفر نكونكو (19)، ومن ثم تواصلت المواجهة هادئة حتى تمكن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من إضافة الهدف الثاني في الوقت البديل (90+1) وسريعاً عاد جون كيفن أوغوستين لتوقيع الهدف الثالث (90+3).

واستغل الـ"بي.أس.جي" فرصة توقف منافسات "ليغ 1" وقدم لتونس بكافة ترسانة نجومه.
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