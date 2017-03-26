الكونغو الديمقراطية تسقط ودياً أمام كينيا

فازت كينيا على الكونغو الديمقراطية 2-1 اليوم الأحد في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لتصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة نهائياتها في الكاميرون عام 2019.

وسجل ميكايل أولونغا (6 و71) هدفي كينيا، وغايل كاكوتا (60) هدف الكونغو الديمقراطية.

وتستعد كينيا لمواجهة مضيفتها سيراليون في الخامس من حزيران/يونيو المقبل ضمن تصفيات المجموعة السادسة التي تضم غانا وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية لاستضافة جارتها الكونغو في اليوم ذاته ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم زيمبابوي وليبيريا.