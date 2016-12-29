الاتحاد السعودي يحيي ذكرى تأسيسه بمواجهة أتلتيكو مدريد

واستدعى مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني، 20 لاعبًا للمباراة، أبرزهم المهاجمان الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني فرناندو توريس ومواطنه لاعب خط الوسط كوكي. ومن المقرر أن يشارك نجوم أتلتيكو في الشوط الأول، ويستبدلوا في الشوط الثاني.

في المقابل، يخوض الاتحاد المباراة بتشكيلته الأساسية.

وتحمل المباراة طابعاً احتفالياً، إذ يسبقها مهرجان وعروض مرئية على شاشات الملعب.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها أتلتيكو مدريد، سادس ترتيب الدوري الإسباني، مباراة في السعودية. أما مدربه دييغو سيميوني، فيعود إلى المملكة للمرة الأولى كمدرب، بعدما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الأولى من كأس القارات التي أقيمت عام 1992.

ويتولى سيميوني مسؤولياته في أتلتيكو منذ 2011، ووقع في آذار/مارس 2015 عقداً يربطه بالنادي حتى 2020 إلا أنه قلص في أيلول/سبتمبر الماضي مدة العقد حتى حزيران/يونيو 2018.

وهذا الأسبوع، أكد مسؤولون في النادي أن سيميوني (46 عاماً) باقٍ مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو 2018.

وأحرز سيميوني مع أتلتيكو لقب الدوري الإسباني في 2014، وقاده مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتأسس الاتحاد، أول ناد كروي في السعودية، في كانون الثاني/يناير 1927. وأحرز لقب الدوري المحلي 8 مرات آخرها عام 2009، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005 وحل وصيفاً عام 2009، ونال لقب كأس الكؤوس الآسيوية (ألغيت المسابقة) عام 1999، وشارك في بطولة العالم للأندية عام 2005 حيث حل رابعاً.