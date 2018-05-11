الأهلي المصري يهزم أياكس في مهرجان اعتزال قائده غالي



وسجل صلاح محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بعد سبع دقائق من نزوله بديلا لغالي الذي خاض آخر مباراة له بقميص النادي الأهلي وطوى 18 عاما من مسيرة حافلة بالنجاح والأزمات بدأت مع فريق الناشئين قبل أن يلعب للفريق الأول منذ عام 2000.

وقال غالي (36 عاما) في كلمة توجه بها إلى الجماهير قبل بداية المباراة والدموع تنهمر من عينيه، "أشكركم على الحضور لتكريمي اليوم، أشكر النادي الأهلي بإداراته وجهازه الفني ولاعبيه على مساندتهم لي طوال مسيرتي معه، وأشكر عائلتي، زوجتي وأولادي الذين ابتعدت عنهم كثيرا وتحملوا كثيرا، ولكن وقفوا معي دائما".

وبدأ لاعب الوسط المميز مشواره الكروي مع فريق منطقة بيلا في محافظة كفر الشيخ، قبل أن ينتقل إلى ناشئي الأهلي وصعد إلى الفريق الأول عام 2000، وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع فيينورد الهولندي في 2003 وبقي في صفوفه حتى 2006 انتقل بعدها إلى توتنهام الإنكليزي، وبقي في صفوفه حتى 2009 تخللها موسم إعارة إلى دربي كاونتي.

واستمر غالي في مسيرته الاحترافية خارج مصر حيث لعب للنصر السعودي في 2010 قبل ان يقرر العودة الى الاهلي وبقي في صفوفه حتى 2013، ثم لعب لموسم واحد مع لييرس البلجيكي (2013-2014)، والنصر السعودي مجددا (2017-2018) قرر بعدها اعتزال كرة القدم نهائيا.

واشتهر غالي بعصبيته الزائدة التي أثرت كثيرا على مسيرته، حيث أسهمت في عدم تكملة مشواره مع توتنهام عندما رمى في عام 2007 قميصه في وجه مدرب الفريق اللندني وقتها الهولندي مارتن يول، كما أدت مشاكله مع الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب منتخب مصر الحالي إلى ابتعاده عن صفوف "الفراعنة".

