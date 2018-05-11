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دوري أبطال أوروبا
مباريات ودية

الأهلي المصري يهزم أياكس في مهرجان اعتزال قائده غالي

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فاز الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم على أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر الجمعة في مباراة ودية أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بمناسبة اعتزال قائده حسام غالي.

Reuters


وسجل صلاح محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بعد سبع دقائق من نزوله بديلا لغالي الذي خاض آخر مباراة له بقميص النادي الأهلي وطوى 18 عاما من مسيرة حافلة بالنجاح والأزمات بدأت مع فريق الناشئين قبل أن يلعب للفريق الأول منذ عام 2000.

وقال غالي (36 عاما) في كلمة توجه بها إلى الجماهير قبل بداية المباراة والدموع تنهمر من عينيه، "أشكركم على الحضور لتكريمي اليوم، أشكر النادي الأهلي بإداراته وجهازه الفني ولاعبيه على مساندتهم لي طوال مسيرتي معه، وأشكر عائلتي، زوجتي وأولادي الذين ابتعدت عنهم كثيرا وتحملوا كثيرا، ولكن وقفوا معي دائما".

وبدأ لاعب الوسط المميز مشواره الكروي مع فريق منطقة بيلا في محافظة كفر الشيخ، قبل أن ينتقل إلى ناشئي الأهلي وصعد إلى الفريق الأول عام 2000، وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع فيينورد الهولندي في 2003 وبقي في صفوفه حتى 2006 انتقل بعدها إلى توتنهام الإنكليزي، وبقي في صفوفه حتى 2009 تخللها موسم إعارة إلى دربي كاونتي.

واستمر غالي في مسيرته الاحترافية خارج مصر حيث لعب للنصر السعودي في 2010 قبل ان يقرر العودة الى الاهلي وبقي في صفوفه حتى 2013، ثم لعب لموسم واحد مع لييرس البلجيكي (2013-2014)، والنصر السعودي مجددا (2017-2018) قرر بعدها اعتزال كرة القدم نهائيا.

واشتهر غالي بعصبيته الزائدة التي أثرت كثيرا على مسيرته، حيث أسهمت في عدم تكملة مشواره مع توتنهام عندما رمى في عام 2007 قميصه في وجه مدرب الفريق اللندني وقتها الهولندي مارتن يول، كما أدت مشاكله مع الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب منتخب مصر الحالي إلى ابتعاده عن صفوف "الفراعنة".
 

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