إلغاء ودية نيجيريا وبوركينا فاسو المقررة في لندن

وكشف الاتحاد النيجيري أن سبعة من لاعبي بوركينا فاسو لم يحصلوا على تأشيرات الدخول إلى بريطانيا، ما تسبب بإلغاء المباراة التي كانت مقررة الإثنين على ملعب "بارنيت" في شمال لندن.

وأكد المسؤول في الاتحاد النيجيري كريس غرين أن إلغاء المباراة "لا يتحمل مسؤوليته المنظمون أو الاتحاد النيجيري لكرة القدم"، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعلن لاحقاً عن برنامج منتخبه الذي يتحضر مع نظيره البوركيني لما تبقى من مشوارهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وإلى بدء حملتهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأقيمت حتى الآن جولتان في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى المونديال الروسي وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية بست نقاط وبفارق أربع عن الكاميرون الثانية، والأمر ذاته ينطبق على بوركينا فاسو متصدرة المجموعة الرابعة لكن بأربعة نقاط وبفارق الأهداف فقط عن جنوب أفريقيا.

وتلعب نيجيريا مباراتها المقبلة في 28 آب/اغسطس على أرضها ضد الكاميرون بطلة أفريقيا، فيما تلعب بوركينا فاسو في اليوم ذاته مع السنغال خارج أرضها.

وتبدأ نيجيريا التي تعادلت الخميس مع السنغال وديا 1-1 في لندن أيضاً، مشوارها في تصفيات أمم أفريقيا 2019 في حزيران/يونيو عندما تستضيف جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، فيما تبدأ بوركينا فاسو الذي خسرت الجمعة وديا أمام المغرب صفر-2 في مراكش، مشوارها في المجموعة التاسعة على أرضها أيضا ضد أنغولا في الشهر ذاته.