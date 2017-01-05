أحداث عنف وشغب عقب ودية الأفريقي وسان جيرمان

وجاء في بيان للوزارة الداخلية التونسية، أنه خلال المباراة التي أقيمت في ملعب رادس قرب العاصمة، تعرّض عنصر أمن "إلى إصابة خطيرة بواسطة آلة حادة مستوى أسفل العين استوجبت نقله إلى المستشفى (...) إثر حصول مناوشات وأحداث شغب بين الجماهير خلال الشوط الثاني".

وأكدت الوزارة خضوع العنصر لجراحة، وأنّه في حالة "مستقرة".

وفي بيان منفصل، أفادت الوزارة عن توقيف 43 شخصاً "على خلفية حصول مناوشات وأحداث شغب".

وحضر المباراة التي أقيمت في الملعب الأولمبي برادس، حوالي 35 ألف متفرج. واندلعت أحداث الشغب بين الجمهور في الشوط الثاني.

وقام أنصار النادي الافريقي بتحطيم الكراسي ورميها عشوائياً، وسط مناوشات بين أنصار النادي الذي يعدّ من الأكثر شعبية في تونس.

واستمر الشغب مدة عشر دقائق تقريباً، ولم تهدأ قبل تدخل الشرطة.

وحسم فريق العاصمة الفرنسية نتيجة المباراة في مصلحته بثلاثية نظيقة حملت تواقيع كريستوفر نكونكو وأنخل دي ماريا وجان كيفن أوغوستين، وشارك فيها الوافدان الجديدان إلى سان جيرمان الألماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.