مباريات ودية
Reuters

آسيا تنتظر جولة بايرن ميونيخ في الصيف

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء بأنّه سيقوم بجولة آسيوية خلال الصيف المقبل تشمل الصين وسنغافورة وتتضمن سلسلة من أربع مباريات ودية.

ويلتقي الفريق البافاري بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع أرسنال الإنكليزي في 19 تموز/يوليو في شانغهاي، ثم ميلان الإيطالي في 22 منه في شينزهين، قبل الانتقال إلى سنغافورة لمواجهة تشيلسي الإنكليزي في 25 منه وإنتر ميلان الايطالي بعدها بيومين.

وقال المسؤول عن الاستراتيجية العالمية للنادي البافاري يورغ فاكر: "هذه الجولة هي عامل أساسي في استراتيجيتنا العالمية حيث يتمتع بايرن ميونيخ بقاعدة شعبية هائلة في القارة الآسيوية، تحديداً منطقة جنوب شرق القارة حيث بلغت (القاعدة) 135 مليون متابع" على صفحات التواصل الاجتماعي.
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