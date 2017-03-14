آسيا تنتظر جولة بايرن ميونيخ في الصيف

ويلتقي الفريق البافاري بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع أرسنال الإنكليزي في 19 تموز/يوليو في شانغهاي، ثم ميلان الإيطالي في 22 منه في شينزهين، قبل الانتقال إلى سنغافورة لمواجهة تشيلسي الإنكليزي في 25 منه وإنتر ميلان الايطالي بعدها بيومين.

وقال المسؤول عن الاستراتيجية العالمية للنادي البافاري يورغ فاكر: "هذه الجولة هي عامل أساسي في استراتيجيتنا العالمية حيث يتمتع بايرن ميونيخ بقاعدة شعبية هائلة في القارة الآسيوية، تحديداً منطقة جنوب شرق القارة حيث بلغت (القاعدة) 135 مليون متابع" على صفحات التواصل الاجتماعي.