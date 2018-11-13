ويملك الحارس البالغ من العمر 21 عاماً والمولود في نيوبورت بيتش (كاليفورنيا) حيث مسقط رأس والدته عارضة الأزياء السابقة ديبي تشين، الجنسيتين الألمانية والأميركية لكنه لم يسبق له أن دافع عن مرمى وطنه الأم ألمانيا بل خاض مباريات مع المنتخبات العمرية للولايات المتحدة.

وأستفاد كلينسمان الابن الذي يدافع حالياً عن ألوان هرتا برلين، من إصابة الحارس زاك ستيفن ليحظى بفرصة الدفاع عن ألوان المنتخب الأميركي للمرة الأولى.

وبعد لقاء الخميس ضد الإنكليز، يلتقي المنتخب الأميركي الثلاثاء مع إيطاليا ودياً أيضاً في غاند البلجيكية.

