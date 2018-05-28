مونديال 2018: إيران تستعد بخسارة في إسطنبول

وتدين تركيا، الغائبة عن المونديال الروسي، بفوزها إلى مهاجم إيفرتون الانكليزي جينك توسن الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 6 و50، بينما سجل أشكان ديجاغاه هدف إيران من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إثر خطأ تسبب به عمر بايرام بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ما أدى إلى طرده.

وتخوض إيران مباراتين وديتين أخريين ضد اليونان في أثينا في الثاني من حزيران/يونيو، وفي الثامن منه ضد ليتوانيا في موسكو.

وتبدأ بعدها إيران مشوارها المونديالي ضمن المجموعة الثانية ضد المغرب في 15 حزيران/يونيو قبل لقاء إسبانيا والبرتغال بطلة أوروبا في 20 و25 منه.