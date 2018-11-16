البث المباشر لمشاهدة مباراة البرازيل والأوروغواي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من نوع خاص، نظراً لعراقة الفريقين في العالم أجمع.



وفرض البث المباشر لمباراة البرازيل والأوروغواي نفسه باعتبارها أهم مباريات اليوم التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لأداء البرازيل المبهر وحسابات المواجهة أمام الأوروغواي.



ويحاول منتخب البرازيل إكمال سلسلة نتائجه الجيدة ومحو خيبة المونديال، فيما يأمل الأوروغواي الفوز بمباراته الخاصة مع أبناء السامبا.

مباراة البرازيل والأوروغواي – مباشر



مشاهدة مباراة البرازيل والأوروغواي في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة البرازيل والأوروغواي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD2 باللغة العربية اليوم في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة البرازيل عبر الإنترنت



وستبث مباراة البرازيل الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرازيل والأوروغواي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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