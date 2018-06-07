مسعود أوزيل يسابق الوقت للحاق بكأس العالم روسيا FIFA 2018

ويعاني أوزيل من كدمات قوية في ركبته اليسرى تعرض لها خلال المباراة الودية ضد النمسا السبت الماضي والتي خسرها منتخب بلاده 1-2، ولن يشارك بالتالي في المباراة ضد السعودية المقررة في ليفركوزن.

وقال مدير المنتخب الالماني أوليفر بيرهوف "الأمر ليس دراماتيكيا، فنحن لا نريد الاقدام على أي مخاطرة علما بأنه قام بالركض السريع خلال التمارين. أعتقد بانه سيكون على ما يرام في كأس العالم".

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