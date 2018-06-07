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كأس العالم روسيا FIFA 2018
مباريات دولية ودية

مسعود أوزيل يسابق الوقت للحاق بكأس العالم روسيا FIFA 2018

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أعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم أن الدولي مسعود أوزيل سيغيب عن آخر مباراة ودية تحضيرية لأبطال العالم قبل مونديال 2018، والمقررة الجمعة ضد السعودية، لإصابة في ركبته، مؤكدا أن مشاركته في النهائيات ليست في خطر.

ويعاني أوزيل من كدمات قوية في ركبته اليسرى تعرض لها خلال المباراة الودية ضد النمسا السبت الماضي والتي خسرها منتخب بلاده 1-2، ولن يشارك بالتالي في المباراة ضد السعودية المقررة في ليفركوزن.

وقال مدير المنتخب الالماني أوليفر بيرهوف "الأمر ليس دراماتيكيا، فنحن لا نريد الاقدام على أي مخاطرة علما بأنه قام بالركض السريع خلال التمارين. أعتقد بانه سيكون على ما يرام في كأس العالم".

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منتخب ألمانيا مسعود أوزيل كأس العالم روسيا FIFA 2018