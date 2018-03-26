مباريات دولية ودية - النتائج والجدول والمواعيد والقنوات الناقلة

مباريات دولية ودية قوية ستكون منقولة على قنواتنا التي ستواكب أهم القمم الكروية التي تعد بالكثير خلال الساعات القادمة.

روسيا والبرازيل، وهولندا وإنكلترا، وألمانيا وإسبانيا، وإيطاليا والأرجنتين من أهم المباريات الدولية الودية التي نقلتها beIN SPORTS الجمعة والتي تؤكد مجدداً حضورها القوي في الأحداث الكبرى حتى وإن كانت المباريات في الإطار الودي.



وهناك مباريات دولية ودية ستحظى بتغطية خاصة من beIN SPORTS إذ ستتضمن استديوهات تحليلية وتقارير مميزة وإحصاءات نادرة عن المنتخبات المعنية بكلّ لقاء.

وللتعرف على الزملاء المعلقين والقنوات الناقلة لأهم المباريات الدولية الودية كاملة يمكنكم زيارة...

وتخوض أعرق المنتخبات العالمية مباريات قوية للتعرف على إمكانياتها الحقيقية وتجربة ما يمكن تجربته قبل انطلاق كأس العالم روسيا FIFA 2018 والمقرر في السابع من حزيران/يونيو هذه السنة.

ويتضمن جدول أهم المباريات الدولية الودية أسماء الفرق المتبارية والنتائج وتوقيت المباريات (وفقاً لمكة المكرمة) وتاريخها والقنوات الناقلة لها.

مباريات دولية ودية جدول المواعيد والقنوات الناقلة جدول مواعيد وتوقيت أهم المباريات الدولية الودية والقنوات الناقلة الفريق الأول الفريق الثاني توقيت المباراة أو النتيجة القناة الناقلة روسيا البرازيل 0 - 3 لعبت هولندا إنكلترا 0 - 1 لعبت ألمانيا إسبانيا 1 - 1 لعبت إيطاليا الأرجنتين 0 - 2 لعبت اسكتلندا كوستاريكا 0 - 1 لعبت بيرو كرواتيا 2 - 0 لعبت المكسيك أيسلندا 3 - 0 لعبت أيرلندا الشمالية كوريا الجنوبية 2 - 1 لعبت سوريا قطر 2 - 2 لعبت السويد تشيلي 1 - 2 لعبت



