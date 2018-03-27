مبابي يتألّق ويقود فرنسا للفوز على روسيا ودياً

على ملعب سان بطرسبرغ وأمام 51 ألف متفرج، اعتمد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان نهجاً هجوميا شاباً يتألف من مبابي وانطوني مارسيال وعثمان ديمبيلي بدلاً من الهداف انطوان غريزمان واوليفييه جيرو.

بعد الخسارة الأخيرة أمام كولومبيا (2-3) في باريس منذ أيام، عاد لاعب وسط مانشستر يونايتد بوغبا الى التشكيلة الأساسية ليلعب بجانب نغولو كانتي وادريان رابيو، فيما حصل الظهير لوكاس هرنانديز على فرصة خوضه المباراة الدولية الأولى وخاض ظهير شتوتغارت الألماني الشاب بنجامان بافار مباراته الدولية الثالثة. وفي قلب الدفاع، حل لوران كوزسييلني بدلا من رافايل فاران بجانب صامويل اومتيتي.

مبابي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة من بوغبا، وأضاف الأخير الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 49، قبل أن يقلّص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 68 عن طرق فيدور سومولوف، لكن مبابي تمكن بمجهود فردي من إضافة الهدف الثاني له في الدقيقة 83 بعد أن راوغ المدافعين وسدد بين قدمي الحارس الروسي.

وطالت الانتقادات اللاعبين والمدرب ديدييه ديشان عقب الهزيمة أمام كولومبيا بعد أن كان المنتخب الفرنسي متقدماً بهدفين نظيفين، وجاء الفوز مساء اليوم مستحقاً بعد الأداء الجيد الذي قدمّه اللاعبون طوال المباراة باستثناء بعض الهفوات الدفاعية التي جاء منها هدف روسيا.

في المقابل، تكبدت روسيا التي تستضيف المونديال في شهر حزيران/يونيو المقبل، خسارتها الثانية بعد الأولى أمام البرازيل بثلاثية نظيفة منذ بضعة أيام.

وتلعب روسيا في دور المجموعات من كأس العالم مع الأوروغواي ومصر والسعودية، وفرنسا مع استراليا والبيرو والدنمارك.

وفي التالي نتائج المباريات الودية التي لُعبت اليوم الثلاثاء: