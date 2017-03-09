قطر تنهزم ودياً أمام أذربيجان

وسجل علي أسد (54) هدف قطر، وتارلان غولاييف (51) وآراز عبدو اللاييف (61) هدفي أذربيجان.

وجرت المباراة بدون حضور اعلامي بطلب من الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب منتخب قطر الذي خشي أن يتواجد أحد مساعدي البرتغالي كارلوس كيروش مدرب ايران حيث سيلتقي الطرفان في 23 الحالي في الدوحة في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية.

وحسب البيان الاعلامي للاتحاد القطري، كان المنتخب القطري الطرف الأفضل في الشوط الأول وحصل على 3 فرص تصدى لها حارس أذربيجان الذي نشط منتخبها في الدقائق الأخيرة منه وهدد المرمى القطري.

ونجح منتخب أذربيحان بعد التغييرات التي أجراها مع بداية الشوط الثاني في هز شباك المنتخب القطري في الدقيقة 51 عبر غولاييف.

وضغط المنتخب القطري ونجح في ادراك التعادل بعد 3 دقائق بواسطة علي أسد، لكن أذربيجان استطاعت خطف الهدف الثاني والفوز عن طريق عبدو اللاييف (61).

وتستعد قطر للقاء ايران، ثم أوزبكستان في طشقند في 28 الحالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كوريا الجنوبية والصين وسوريا، وهي تحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

من جانبه، يستعد منتخب أذربيجان لاستضافة نظيره الألماني في 26 منه ضمن المجموعة الأوروبية الثالثة، وهو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من أربع مباريات بفارق الأهداف خلف ايرلندا الشمالية، علماً بأن ألمانيا تتصدر الترتيب (12 نقطة من 12 ممكنة).