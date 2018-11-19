تقدم المنتخب القطري عبر ركلة حرة مباشرة نفذها حسن العيدروس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أري فرير سكولاسون لأيسلندا من ركلة حرة مباشر أيضاً في الدقيقة 29، وفي الدقيقة 56 تقدم كولبيينن سيغثورسون للأيسلنديين من ركلة جزاء، ثم تمكن بو علام خوخي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وخاض العنابي مواجهته في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مطلع العام القادم، حيث وقع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة بجوار لبنان والسعودية وكوريا الشمالية.

وكانت قطر فازت في 4 مباريات ودية سابقة على الصين 1-صفر، وفلسطين 3-صفر، والإكوادور 4-3 في الدوحة وسويسرا بهدف دون رد، مقابل خسارة وحيدة أمام أوزبكستان صفر-2 في طشقند.