وسجل الهدف الوحيد نجم نادي باريس سان جيرمان وكابتن السيليساو نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

ولم ترتقِ المباراة لسمعة ومستوى الفريقين خصوصاً حشد النجوم الهائل في صفوفهما.

وفيما يلي أبرز أحداث المباراة:

- 83 فرصة خطيرة للغاية يضيعها البديل ريتشارلسون بعد تمريرة مميزة من نيمار.

- د 76 هدف، لا كسالت يتسبب بركلة جزاء عندما يركل قدم دانييلو والحكم يعلن عن ركلة جزاء انبرى لها نيمار.

- نيمار يخسر الكرة في الهجوم وأوروغواي ترتد بكرة خطرة كادت أن تكلف البرازيل غالياً.

- د 64 نيمار يحاول الاختراق من جهته المفضة اليسار ثم يسدد كرة تصدى لها حارس أوروغواي مارتن كامبانا.

- نيمار يزيد بالاحتفاظ بالكرة ويميل كعادته للاستعراض.

- د 50 سواريز يسدد حرة مباشرة قريبة على خط منطقة الجزاء لكن أليسون على الموعد.

نهاية شوط أول بالتعادل السلبي

- د 45+1 أخطر فرص اللقاء كانت عن طريق تبادل رائع للكرة بين سواريز وكافاني الذي سدد بقوة لكن أليسون أنقذ الموقف.

- د 22 أول تهديد حقيقي لأوروغواي كان عن طريق سواريز الذي سدد بقوة لكن حارس ليفربول أليسون حولها لركنية.

- د 14 نيمار مجدد يسدد كرة قوية تعلو العارضة.

- نيمار في الدقيقة 6 يهدد مرمى أوروغواي بكرة حرة مباشرة.

بداية المباراة على أرضية ملعب الإمارات في العاصمة الإنكليزية لندن