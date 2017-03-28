فوز ودي إيطالي يزيد من إحباط هولندا ودوناروما التاريخ

هولندا التي تواجه خطر الغياب عن كأس العالم في روسيا 2018 بسبب نتائجها المخيبة في التصفيات، واجهت اليوم خسارة جديدة زادت من إحباط اللاعبين.

ورغم تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 10 عبر لاعب الأتزوري الشاب أليزيو رومانيولي بالخطأ في مرماه، إلا أن الضيوف ما لبث أن عادلوا النتيجة عبر إيدر 11.

ثم تقدم مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 32.

دوناروما يدخل التاريخ

وكان بونوتشي ودانييلي المخضرمين الوحيدين في التشكيلة الإيطالية، فيما أشرك فينتورا حارس ميلان الشاب جانلويجي دوناروما أساسياً ليصبح عن 18 عاماً وشهر و5 أيام أصغر حارس يلعب أساسياً مع المنتخب الوطني، متفوقا بفارق 954 يوماً عن بوفون الذي كان يبلغ 20 عاماً و8 أشهر و19 يوماً عندما أصبح أصغر حارس يقف بين الخشبات الثلاث لمرمى منتخب بلاده.

وفي مباريات ودية أخرى فازت أستونيا على كرواتيا 3-0 وجورجيا على لاتفيا 5-0 و مقدونيا على بيلاروسيا 3-0، وايسلندا على مضيفتها ايرلندا 1-0، فيما خسر منتخب ألبانيا مع البوسنة والهرسك 1-2 ولوكسمبورغ مع كاب فيردي 0-2.