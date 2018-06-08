فوز الأوروغواي على أوزبكستان بثلاثية

وافتتحت الأوروغواي التسجيل في الدقيقة 32 بعد كرة من إدينسون كافاني إلى لويس سواريز الذي أرسلها بدوره الى جيورجيو دي أراسكايتا فاستقبلها الأخير على صدره وتابعها "طائرة" في الشباك.

وفي الشوط الثاني، ضاعف سواريز النتيجة من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد ضد رستميون أشورماتوف (54)، ثم اختتم خوسيه ماريا خيمينيز الذي يشكل مع مواطنه دييغو غودين العمود الفقري لدفاع أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثية عندما تابع برأسه عرضية كارلوس سانشيز (73).

وطرد مدافع أوزبكستان أكرميون كوميلوف نتيجة مخاشنته لكارلوس سانشيز (79) دون أن تتبدل النتيجة في الدقائق الأخيرة، والتي شهدت إصابة طفيفة لسواريز.



وتستهل الأوروغواي، مشوارها في المونديال بلقاء مصر في 15 حزيران/يونيو ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه السعودية (في 20) وأخيراً روسيا المضيفة (في 25 منه).

تعادل أيسلندا وغانا

حقق منتخب أيسلندا لكرة القدم، مفاجأة التصفيات الأوروبية، أول تعادل بعد ثلاثة هزائم متتالية قبل انطلاق مونديال 2018 في روسيا، وذلك في مباراته الاستعدادية الأخيرة مع نظيره الغاني 2-2 الخميس في ريكيافيك.

وتقدمت أيسلندا بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر كاري أرناسون (6) وألفريد فينبوغاسون (40)، لكنها فشلت في المحافظة على هذا التقدم في الشوط الثاني وبالتالي تحقيق فوز ضمن استعداداتها لمونديال 2018.

وقلص قاسم نوهو الفارق (66) قبل أن يدرك توماس بارتي التعادل (87).