ساوثغيت يفتح باب المنافسة في منتخب إنكلترا

ويتعين على ساوثغيت التقدم بلائحته الرسمية المؤلفة من 23 لاعباً بتاريخ 4 حزيران/يونيو كحد أقصى، لكنه يأمل في إنجازها قبل المباراة الودية ضد نيجيريا في الثاني منه.

ويريد ساوثغيت من تشكيلته الرسمية أن تكون مجتمعة لآخر مباراتين وديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا، وبالتالي فإن المباراة ضد إيطاليا غداً الثلاثاء ستشكل نقطة هامة لتسجيل النقاط بما يتعلق بمونديال روسيا.

وبعد الفوز المقنع لإنكلترا على هولندا في عقر دار الأخيرة 1-0 يوم الجمعة الماضي، سيقوم ساوثغيت بإجراء تعديلات عدة على تشكيلته لا سيما من ناحية منح البدلاء فرصة لاثبات الذات، وقال في هذا الصدد "الوقت ليس متأخراً على أحد، سنستمر في مراقبة الجميع حتى نهاية الموسم. ثمة 31 أو 32 لاعباً سيتنافسون ولا أحد يدري ماذا سيحصل خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف "لدينا العديد من الخيارات في مراكز عدة، نثق بقدرات بعض اللاعبين لتقديم عروض جيدة ويتعين علينا أن نجد التوازن الصحيح".

وأضاف "من المهم جداً أن تشهد المراكز منافسة لأن ذلك يزيد الحافز لدى اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم لا بل تخطي الذات".

وعلى الرغم من العناصر الشابة الواعدة في صفوف المنتخب أمثال مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ وزميله في الفريق جون ستونز، فإن التوقعات لدى الرأي العام الإنكليزي ليس عالية جداً لا سيما في ظل النتائج المخيبة التي يحققها منتخب الأسود الثلاثة في المحافل الدولية حيث كانت أفضل نتيجة له خارج ملعبه في نهائيات كأس العالم في نسخة إيطاليا عام 1990 عندما بلغ الدور نصف النهائي، أما المرة الوحيدة التي توج بها بطلاً للعالم فتعود الى عام 1966 عندما استضاف البطولة.

وكشف ساوثغيت "الأمر الجيد هو أن اللاعبين الجدد بدؤوا يتأقلمون مع أسلوب اللعب. أصبحنا نتبادل الكرة بسلاسة أكبر عندما تكون الكرة في حوزتنا، نلعب بحرية أكبر. رأينا ذلك بوضوح يوم الجمعة" في إشارة إلى المباراة ضد هولندا.

وتابع "يتعين علينا منح الفرصة للجيل الجديد أن ينمو وينجح في تقديم العروض الجيدة، ثمة العديد من المواهب الشابة المدهشة في الفريق".

