رونالدو يسجل هدفه الدولي الـ71

شهدت مواجهة البرتغال وضيفتها السويد الدولية التي استضافها ملعب باريروس في مدينة فونشال تسجيل قائد المنتخب البرتغالي وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 71 خلال مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

والهدف هو الخامس عشر خلال المواجهات الودية التي خاضها رونالدو مع منتخب بلاده علماً بأن أول أهداف "الدون" الدولية على الإطلاق كانت في مرمى المنتخب اليوناني خلال بطولة أوروبا عام 2004.

وهذا الهدف هو رقم 36 لنجم ريال مدريد هذا الموسم خلال 39 مباراة خاضها اللاعب مع فريقه ومنتخب بلاده خلال الموسم الحالي 2016-2017.