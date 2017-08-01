خسارة ثالثة مقلقة لبايرن ميونيخ

وكان الفريق البافاري خسر أمام ميلان الإيطالي صفر-4 وجاره انتر ميلان صفر-2 الأسبوع الماضي في حين حقق فوزاً واحداً على تشلسي 3-2.

ويفتتح بايرن ميونيخ موسمه المحلي بلقاء بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني السبت المقبل.

وافتتح السنغالي الدولي ساديو مانيه العائد من إصابة أبعدته لفترة طويلة أواخر الموسم الماضي، التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة بيسراه، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الثاني من كرة رأسية من مسافة قريبة (34).

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم دانيال ستاريدج بعد دقائق من نزوله احتياطياً الهدف الثالث عندما انفرد بحارس مرمى بايرن ميونيخ وسدد الكرة ساقطة من فوقه (83).

لكن ستارديج عانى من إصابة لدى تسجيله الهدف ولم يكمل المباراة.

كما أصيب جناح بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان الذي نزل بدوره احتياطياً في منتصف الشوط الثاني ولم يكمل اللقاء أيضاً.

