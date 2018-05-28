تونس تفرض التعادل على بطل أوروبا ودياً

على أرضية الملعب البلدي ببراغا، بدأ منتخب البرتغال بقوة أمام جماهيره وسجّل هدفي السبق عبر كل من أندريه سيلفا (22) وجواو ماريو (34)، غير أنّ منتخب تونس نجح في خطف هدف تذليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول بفضل أنيس البدري (39).

وفي الشوط الثاني ظهر "نسور قرطاج" بوجه أفضل من الشوط الأول بفضل بعض التغييرات التي أجراها المدرب نبيل معلول وأهمها إقحام علي معلول وفخر الدين بن يوسف، الأخير الذي تمكن من إدراك التعادل (64).

مع العلم أنّ هذه المباراة هي الثالثة للمنتخب التونسي في مشوار تحضيراته المونديالية بعد الفوز على إيران وكوستاريكا بذات النتيجة (1-0).

ويلعب المنتخب التونسي في مونديال 2018 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وانكلترا وبنما، في حين ستكون البرتغال طرفاً في المجموعة الثانية إلى جانب ممثل العرب منتخب المغرب وإسبانيا وإيران.