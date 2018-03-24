تعادل قطر وسوريا في دورة الصداقة

وبهذا التعادل خرج المنتخب العراقي مستضيف البطولة من حسابات التتويج بها، لأنه لا يزال يملك مباراة واحدة مع المنتخب السوري، وذلك إثر خسارة أسود الرافدين في مباراتهم الأولى ضد قطر 3-2.

وفي العودة إلى تفاصيل لقاء اليوم، سجل المنتخب السوري أولاً عبر نجمه عمر السومة في الدقيقة 49 مستغلاً خطأً فادحاً من مدافع قطر محمد علاء.

وفي الدقيقة 58 عادل عبد العزيز حاتم، بعد تمريرة حاسمة من عبد الكريم لحسن، وسط وقوف كامل من الدفاع السوري، ثم عاد لحسن وقدّم كرة أخرى لنجم العنابي أكرم عفيف الذي لم يتوان عن زرع القبلة الثانية في مرمى إبراهيم عالمة حارس المنتخب السوري 72.

في الدقيقة 74 أعاد زاهر ميداني النتيجة إلى التعادل حين تناول كرة ممتازة من فهد اليوسف، لتنتهي المباراة 2-2.

وتبقى مباراة واحدة في البطولة بين منتخب العراق ونظيره السوري يوم الثلاثاء القادم.