تركيا تفوز على مولدافيا ودياً

وسجل إيمري مور (14) وأحمد جاليك (24) وجنغيز أوندر (52) أهداف تركيا، ورادو جينساري (90) هدف مولدافيا.

في مواجهة ودية ثانية، تعادل المنتخبان الإيفواري والسنغالي 1-1 على ملعب شارليتي في باريس في إطار استعدادات الطرفين لتصفيات مونديال 2018 وأمم أفريقيا 2019.

ومنح مهاجم ليفربول ساديو مانيه التقدم للسنغال في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وأدرك سيرياك غوهي بي التعادل بعد 4 دقائق.

واضطر الحكم الفرنسي طوني شابرون إلى إنهاء المباراة في الدقيقة 88 بسبب دخول جماهير المنتخبين مرات عدة إلى أرضية الملعب.

وتابع المدرب الجديد لكوت ديفوار البلجيكي مارك فيلموتس المباراة من المدرجات بانتظار استلام مهمته رسمياً في الأول من نيسان/أبريل المقبل خلفاً للفرنسي ميشال دوسوييه.