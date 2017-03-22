بودولسكي.. نهاية قصة 13 عاماً مع منتخب الماكينات

ويحمل بودولسكي (31 عاماً) شارة قيادة فريق المدرب يواخيم لوف في لقاء ودي أمام منتخب انكلترا، حيث يخوض مباراته الدولية رقم 130 في مسيرته مع المنتخب الألماني، الذي دافع عن ألوانه للمرّة الأولى عام 2004.

ويعد بودولسكي ثالث لاعبي المنتخب الألماني الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ، حيث يأتي خلف النجمين السابقين لوثار ماتيوس (150 مباراة دولية)، وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).

وأحرز بودولسكي 48 هدفاً خلال مسيرته الدولية، لينال المركز الثالث في ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الألماني، خلف كلوزه (71 هدفاً) وغيرد مولر (68 هدفاً).