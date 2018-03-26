بث مباشر - مشاهدة مباراة المغرب وأوزبكستان على القناة المفتوحة



تأتي أهمية مشاهدة مباراة المغرب وأوزبكستان نظراً للآمال العريضة المعقودة على أسود الأطلس في الوصول للدور الثاني من المونديال، علماً أن المهمة لن تكون سهلة في روسيا بعد وقوع زملاء بنعطية في مجموعة تضم إسبانيا والبرتغال وإيران.

ويمكنكم الاطلاع على ترددات قنوات beIN SPORTS لمشاهدة مباراة المغرب وأوزبكستان عبر البث التلفزيوني مجاناً.

للتعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وأوزبكستان

مشاهدة مباراة المغرب وأوزبكستان – مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وأوزبكستان ستكون متاحة مجاناً لزوار ومشاهدي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

وتأمل المغرب تحقيق انتصار جديد والعمل على تعزيز الانسجام الموجود بين نجوم الفريق.





مباراة المغرب وأوزبكستان عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة المغرب وأوزبكستان بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وسيعلق على مباراة المغرب وأوزبكستان التي تنطلق في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الزميل جواد بده.

