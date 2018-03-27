المغرب يتفوّق على أوزبكستان

وكان المغرب تخطى صربيا القوية 2-1 الجمعة عندما تألق صانع ألعابه حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) في التسجيل والتمرير.

وقدّم "أسود الأطلس" بتشكيلة مختلفة نسبيا عن تلك التي واجهت صربيا، مستوى طيبا في الشوط الأول، وبكر في افتتاح التسجيل بعد تسديدة من خارج المنطقة صدها الحارس فتابعها ياسين بامو بتمريرة إلى المتربص أيوب الكعبي الذي سددها في الشباك (3).

وجاء استدعاء المدرب الفرنسي هيرفيه رونار للكعبي بعد أدائه اللافت في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين ("شان" 2018") التي استضافها المغرب واختتمت في شباط/فبراير الماضي.

وتوّج المغرب بلقب البطولة للمرة الأولى، وكان الكعبي أبرز نجومه فيها وهدافها مع تسعة أهداف.

وقبل انتهاء الشوط الأول، عزز المغرب تقدمه إثر ركنية من فيصل فجر تابعها دا كوستا برأسه (42).

وسيشارك المنتخب المغربي في نهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخه والأولى بعد غياب 20 عاما. وسيكون المغرب في المجموعة الثانية مع إيران والبرتغال وإسبانيا.

