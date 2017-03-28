البرتغال تخسر أمام السويد في مسقط رأس رونالدو

وخاض أبطال أوروبا المباراة بتشكيلة رديفة وكان رونالدو الأساسي الوحيد في فريق المدرب فرناندو سانتوس كون المباراة مقامة في فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا مسقط رأس نجم ريال مدريد الذي حقق بداية مثالية بعدما وضع بلاده في المقدمة في الدقيقة 18.

ثم عززت البرتغال تقدمها بهدف ثان جاء بهدية من أندرياس غرانكفيست الذي حول الكرة بالخطأ في مرمى بلاده (34)، لكن السويد قلبت الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني وأدركت التعادل في الدقيقة 57 عبر فيكتور كلايسون.

ثم ترك رونالدو الملعب مباشرة بعد الهدف لمصلحة ريكاردو كواريسما، ليشاهد منتخب بلاده من مقعد البدلاء يتلقى هدف التعادل في الدقيقة 76 عبر كلايسون ايضا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ردت البرتغال هدية هدفها الثاني للسويد وتلقت هدف الهزيمة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق الخطأ عبر جواو كانسيلو.

وتنافس البرتغال والسويد بقوة على التأهل المباشر الى نهائيات مونديال روسيا 2018، إذ يحتل أبطال أوروبا المركز الثاني في مجموعتهم الثانية بفارق ثلاث نقاط عن سويسرا المتصدرة والفائزة بمبارياتها الخمس الاولى، فيما يحتل المنتخب الاسكندنافي المركز الثاني في مجموعته الأولى بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا المتصدرة.