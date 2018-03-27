وسجل الهدف الوحيد غابرييل جيسوس في الدقيقة 38، مانحاً منتخب بلاده انتصاراً ودياً بنكهة الثأر من سباعية ألمانيا في نصف نهائي مونديال البرازيل 2014.

وصحيح أن الفوز بهدف وحيد في مباراة ودية لا يساوي الكثير أمام الخسارة في نصف نهائي المونديال وبـ7-1 لكن تيتي مدرب البرازيل بدا أنه مهتم فعلاً بتحقيق فوز معنوي مهم على يزيح شيئاً من كابوس 2014 الجاثم على صدور البرازيل وعشاقها حول العالم.

وظهر تشبث تيتي بالنتيجة من خلال عدم تبديله سوى لاعب واحد في التشكيلة هو دخول دوغلاس كوستا بدلاً من كوتينيو بينما بدّل لوف 5 لاعبين.

ولم تفِ قمة برلين بكل وعودها ربما بسبب الحذر الزائد من الجانبين.

يذكر أن المنتخب الألماني فشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة بعد تعادله ضد فرنسا وإنكلترا وإسبانيا وخسارته اليوم ضد البرازيل. كما أنها الخسارة الأولى لألمانيا منذ سقوطها أمام فرنسا بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس أوروبا عام 2016.



وكان مدرب البرازيلي تيتي وصف المباراة بأنها "تحمل أهمية كبيرة من الناحية المعنوية، ويجب الاعتراف فإن الخسارة 1-7 في المونديال هو هاجس لا يزال يسكننا".

وأجرى مدرب ألمانيا لوف سبعة تبديلات عن التشكيلة التي خاضت المباراة ضد إسبانيا يوم الجمعة الماضي (1-1)، وكان أبرزها إراحة المهاجم توماس مولر وصانع الألعاب مسعود اوزيل بالاضافة الى لاعب الوسط سامي خضيرة والمدافع ماتس هوملز. كما حل المهاجم المخضرم ماريو غوميز بدلاً من تيمو فيرنر أساسياً.

في المقابل، كان التعديل الوحيد لمدرب البرازيل مقارنة مع التشكيلة التي تغلبت على روسيا بثلاثية نظيفة مشاركة فرنادينيو أساسياً على حساب دوغلاس كوستا.



تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز برازيلي ضئيل لكنه مهم 1-0.

- قرب نهاية المباراة كاد دراكسلر أن يعدل لكن إليسون رد الكرة القوية.

- تطاول المهاجم البديل ساندرو فاغنر لعدد من الكرات المرفوعة لكنه لم ينجح في إحداها بتعديل النتيجة.

- مع التبديلات التي أجراها المدرب الألماني يواخيم لوف تحسن قليلاً أداء الماكينات ولكن بلا فرص خطرة.

- 58 كوتينيو يجرب حظه بتسديدة قوية علت العارضة

- الدقيقة 55 عمل جماعي ممتاز بين كوتينيو ومارسيلو وباولينيو لكنه لم يتوج بهدف برازيلي

- الدقيقة 38 جيسوس يعوض سريعاً ويسجل هدف التقدم للبرازيل برأسية قوية لم يحسن إبعدها الحارس الألماني تراب.

- الدقيقة 36 جيسوس يضيّع فرصة خطيرة للغاية للمنتخب البرازيلي.

- الدقيقة 30 ولازالت الخطورة غائبة رغم تحسن أداء المنتخب الألماني ومحاولات الخبير ماريو غوميز صناعة الفرص على المرمى البرازيلي إلا أن التهديف لا يزال مستعصياً

- ربع ساعة بعنوان واحد هو الحذر من الجانبين وإن كان المنتخب البرازيلي أكثر سيطرة على الطرة بفوارق طفيفة.

في التالي نتائج المباريات الودية التي لُعبت اليوم الثلاثاء: