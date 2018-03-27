أمام 82 ألف متفرج في لندن، استعاد جيمي فاردي طريق الشباك للمرة الأولى مع المنتخب الإنكليزي منذ سنة، في مباراة عجز لاعبو المدرب غاريث ساوثغيت في حسمها، فيما عوضت إيطاليا ومدربها الموقت لويجي دي بياجيو خسارتها بثنائية أمام الأرجنتين برغم غياب ليونيل ميسي.

ولا تزال إيطاليا تعيش أزمة عدم التأهل إلى نهائيات المونديال لأول مرة منذ 60 عاماً وتحديداً منذ 1958، بخسارتها في الملحق الأوروبي أمام السويد والتي ادت الى اقالة المدرب جانبييرو فنتورا.

وكان الشوط الاول مفتوحاً شهد تسجيل هدف وحيد عن طريق جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، بتسديدة قوية في مرمى الحارس جانلويجي دوناروما بعد تمريرة خاطفة من جيسي لينغارد صاحب هدف الفوز الاخير ضد هولندا، مسجلا هدفه الدولي السابع (26).

وهذا الهدف الأول لفاردي مع منتخب إنكلترا منذ 26 اذار/مارس 2017 ضد ليتوانيا.

وبعد خطأ من المدافع جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) الذي خاض مباراته الدولية الأولى، على فيديريكو كييزا، سدد لورنتسو إنسينيي مهاجم نابولي ركلة جزاء متأخرة هز فيها شباك الحارس جاك بوتلاند (88)، بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم واحتجاج لاعبي إنكلترا على احتساب الركلة التي هزت شباكهم للمرة الأولى في 6 مباريات.

وتلعب إنكلترا في المجموعة المونديالية السابعة الى جانب بلجيكا وتونس وبنما.

في التالي نتائج المباريات الودية التي لُعبت اليوم الثلاثاء: