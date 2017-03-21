ألمانيا تخسر جهود أوزيل ودراكسلر وغوميز أمام إنكلترا

وأوضح لوف أن الثلاثة يعانون من إصابات طفيفة ويحتاجون إلى عدة أيام للتعافي قبل أن تلتقي ألمانيا بطلة العالم مع أذربيجان في تصفيات كأس العالم في باكو يوم الأحد القادم.

وقال لوف اليوم الثلاثاء "الذين لن يلعبوا غدا هم أوزيل الذي يعاني من عدة مشاكل في العضلات، ويوليان دراكسلر الذي يعاني أيضاً من الإصابة نفسها في عضلات أعلى الفخذ."

وأضاف "ماريو غوميز بحاجة لعدة أيام للتعافي."

ويمثل غياب غوميز بالتحديد خيبة أمل إذ هز المهاجم الشباك في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الالماني مع فولفسبورغ ويبدو أنه استعاد مستواه.

وتفتقد ألمانيا بالفعل حارسها المصاب مانويل نوير، ووجه لوف الدعوة إلى كيفن تراب ليحل محله.