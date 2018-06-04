ودية بلا مونديال: إيطاليا تتعادل مع هولندا

وتقدمت إيطاليا عبر مهاجم فالنسيا الإسباني سيموني زازا في الدقيقة 67، وتلقت ضربة موجعة بطرد مدافع جنوى دومينيكو كريشيتو بعد دقيقتين.

واستغلت هولندا النقص العددي وأدركت التعادل عبر مهاجم بورنموث الإنكليزي ناثان أكي في الدقيقة 88.

وهي ثالث مباراة لإيطاليا بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطها السابق روبرتو مانشيني بعد فوزها على السعودية 2-1 الاثنين الماضي، وخسارتها أمام فرنسا 1-3 يوم الجمعة الماضي، فيما تعادلت هولندا بقيادة مدربها الجديد مدافعها وقائدها السابق رونالد كومان، للمرة الثانية بعد الأولى أمام سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها الخميس الماضي.

