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كأس العالم روسيا FIFA 2018
مباريات دولية ودية

ودية بلا مونديال: إيطاليا تتعادل مع هولندا

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تعادل المنتخبان الإيطالي والهولندي، أحد ابرز الغائبين عن المونديال الروسي، 1-1 الاثنين في تورينو في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

AFP

 

وتقدمت إيطاليا عبر مهاجم فالنسيا الإسباني سيموني زازا في الدقيقة 67، وتلقت ضربة موجعة بطرد مدافع جنوى دومينيكو كريشيتو بعد دقيقتين.

واستغلت هولندا النقص العددي وأدركت التعادل عبر مهاجم بورنموث الإنكليزي ناثان أكي في الدقيقة 88.

وهي ثالث مباراة لإيطاليا بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطها السابق روبرتو مانشيني بعد فوزها على السعودية 2-1 الاثنين الماضي، وخسارتها أمام فرنسا 1-3 يوم الجمعة الماضي، فيما تعادلت هولندا بقيادة مدربها الجديد مدافعها وقائدها السابق رونالد كومان، للمرة الثانية بعد الأولى أمام سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها الخميس الماضي.
 

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