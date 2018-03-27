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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

هل يغيب ميسي عن ودية الأرجنتين وإسبانيا؟

من قبل
AFP

أكّدت العديد من الصحف الإسبانية أنّ ليونيل ميسي قد يغيب عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا المقررة اليوم في مدريد.

وذكرت كلّ من ماركا المدريدية وسبورت الكاتالونية أنّ مشاركة ميسي لاعب برشلونة في مباراة الأرجنتين وإسبانيا قد تشكل خطراً على هداف الدوري الإسباني.

وأوضحت العديد من التقارير الإعلامية أنّ ميسي يعاني من مشاكل عضلية وهو أمر مبرر نظراً لمشاركته في معظم مباريات برشلونة هذا الموسم.

وتألق ميسي بشكل ملفت مع برشلونة هذا الموسم ووصل مع فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إسبانيا إضافة إلى الاقتراب من حسم لقب الدوري الإسباني.

ويعد غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا الدولية الودية كارثياً بالنسبة لمنتخب التانغو بسبب اعتماد سامباولي الكبير عليه واعتباره الركيزة الأساسية التي يبني حولها منتخب الأرجنتين.

وغاب ميسي عن المشاركة في مباراة الأرجنتين وإيطاليا الودية 2-0 يوم الجمعة الفائت.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الأرجنتيني بشأن حالة ليونيل ميسي الصحية حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر.

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