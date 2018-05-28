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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

نيجيريا تستهل تحضيرات المرحلة النهائية للمونديال بتعادل

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بدأت نيجيريا استعداداتها النهائية للمشاركة في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 حزيران/يونيو، بتعادل مخيب على أرضها ضد جارتها الأفريقية الكونغو الديمقراطية 1-1 الاثنين في أبوجا.

Reuters

 

وبدا فريق المدرب الألماني غيرنوت روهر في طريقه للخروج فائزاً من هذه المباراة التي شهدت تبديلات بالجملة من قبل المنتخبين، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 15 بهدف لقلب دفاع بورا سبور التركي وليام تروست-ايكونغ، وحتى الدقيقة 78 عندما عادل الضيوف من ركلة جزاء نفذها بن مالانغو.

وتخوض نيجيريا التي تشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً والسادسة في تاريخها، مباراة ودية أخرى السبت في لندن ضد مضيفتها انكلترا، ثم تلتقي الأربعاء المقبل تشيكيا في النمسا قبل السفر إلى روسيا حيث تلعب في المجموعة الرابعة ضد كرواتيا (16 حزيران/يونيو) وأيسلندا (22 منه) والأرجنتين (26 منه).

نيجيريا منتخب الكونغو الديمقراطية
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