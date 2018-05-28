نيجيريا تستهل تحضيرات المرحلة النهائية للمونديال بتعادل

وبدا فريق المدرب الألماني غيرنوت روهر في طريقه للخروج فائزاً من هذه المباراة التي شهدت تبديلات بالجملة من قبل المنتخبين، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 15 بهدف لقلب دفاع بورا سبور التركي وليام تروست-ايكونغ، وحتى الدقيقة 78 عندما عادل الضيوف من ركلة جزاء نفذها بن مالانغو.

وتخوض نيجيريا التي تشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً والسادسة في تاريخها، مباراة ودية أخرى السبت في لندن ضد مضيفتها انكلترا، ثم تلتقي الأربعاء المقبل تشيكيا في النمسا قبل السفر إلى روسيا حيث تلعب في المجموعة الرابعة ضد كرواتيا (16 حزيران/يونيو) وأيسلندا (22 منه) والأرجنتين (26 منه).