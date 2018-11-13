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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

نجل كلينسمان في منتخب أميركا

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استدعي جوناثان كلينسمان، نجل الهداف الدولي الألماني السابق يورغن كلينسمان، إلى المنتخب الأميركي من أجل الدفاع عن مرماه للمرة الأولى، وذلك في المباراة الودية المقررة الخميس ضد إنكلترا على ملعب "ويمبلي" في لندن.

Reuters

ويملك الحارس البالغ من العمر 21 عاماً والمولود في نيوبورت بيتش (كاليفورنيا) حيث مسقط رأس والدته عارضة الأزياء السابقة ديبي تشين، الجنسيتين الألمانية والأميركية لكنه لم يسبق له أن دافع عن مرمى وطنه الأم ألمانيا بل خاض مباريات مع المنتخبات العمرية للولايات المتحدة.

وأستفاد كلينسمان الابن الذي يدافع حالياً عن ألوان هرتا برلين، من إصابة الحارس زاك ستيفن ليحظى بفرصة الدفاع عن ألوان المنتخب الأميركي للمرة الأولى.

وبعد لقاء الخميس ضد الإنكليز، يلتقي المنتخب الأميركي الثلاثاء مع إيطاليا ودياً أيضاً في غاند البلجيكية.
 

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