ميسي خارج تشكيلة المباريات الودية للمنتخب الأرجنتيني



وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ميسي (31 عاما)، نجم برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، طلب اعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في عام 2018، وذلك في أعقاب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد فرنسا.

وبالإضافة لميسي، خلت التشكيلة الأرجنتينية المعلنة، والتي تضم 29 اسما، من آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، وسيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وغونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي).

وتستهل الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في مدينة لوس أنجليس الأميركية في السابع من أيلول/سبتمبر، وكولومبيا في نيويورك في 11 منه. ولم يتم بعد تحديد اسمي المنتخبين اللذين ستلاقيهما الأرجنتين في المباراتين الأخيرتين (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر).

وستكون مباراة غواتيمالا الأولى للأرجنتين بإشراف المدرب المؤقت ليونيل سكالوني الذي تولى الإشراف على المنتخب خلفا لخورخي سامباولي، بعد إقالة الأخير في أعقاب المونديال الروسي.



وأعاد سكالوني استدعاء لاعبين غابوا عن تشكيلة سامباولي في المونديال، مثل مهاجمي إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي ولاوتارو مارتينيز، وحارس مانشستر يونايتد الإنكليزي سيرخيو روميرو الذي غاب عن المونديال بسبب إصابة في الركبة، وجيوفاني سيميوني (فيورنتينا الإيطالي).

كما أعاد سكالوني استدعاء لاعبين من تشكيلة المونديال، مثل جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي).